Manisa felaket atlattı: 22 yaralı

Manisa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda servis aracının kontrolden çıkarak, benzin istasyon pompasına çarpması sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yeniköy'de bulunan bir tekstil atölyesinde mesaisi biten işçileri taşıyan Birtan Garip'in kullandığı 35 YP 344 plakalı midibüs, Manisa'ya 5 kilometre kala, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.



Bir süre kayan midibüs, yol kenarındaki benzin istasyonuna girdi ve mazot pompasına çarparak durabildi.



Yaralanan 22 kişi, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın ön camından fırlayan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Çarpma sonucu pompada sızıntı meydana gelmediği bildirildi. Öte yandan, kaza sonrası polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesi sonucu, sürücü Birtan Garip'in 110 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

