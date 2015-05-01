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Manisa Emniyet Müdürü'nden 'derneklere baskın' açıklaması: Kurban ve burs parası veren 'örgüte yardım'la suçlanacak

Avukatlar, Manisa Emniyet Müdürü Ceren’in tartışmaya yol açan açıklamalarını yargıya taşıyacaklarını söyledi

01 Mayıs 2015 10:26

Manisa’da 5 derneğe dün "makul şüphe" baskını düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren baskınla ilgili olarak, “Kurban ve burs topluyorlar. Bunları engelleyeceğiz” dedi.

Dün sabah 10 sıralarında eşzamanlı olarak Manisa Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD), Manisa Çalışanlar Derneği (MAÇAD), Manisa Eğitim Gönüllüleri Derneği (MEGDER), Manisa Aktif Eğitimciler Derneği (AKED) ve Manisa Milenyum Memurlar Derneği’ne polis ekipleri geldi. Dernek binaları önünde Çevik Kuvvet polisleri geniş güvenlik önlemi alırken aramaya, terör ve organize polisleri katıldı. Savcılığın herhangi bir gözaltı kararının olmadığı öğrenilirken, aramalarda dernek binalarındaki bilgisayar, POS cihazları, CD, disket, flash disk gibi cihazların imajları alındı. Dernekteki defter ve ajandalara el konuldu.

 

'Yaptıkları, örgüte yardım ve yataklık etmektir'

 

Zaman'da yer alan habere göre, Manisa Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren suçlamanın bağış, burs ve kurban olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Şimdi örgütün kontrol ve denetiminde olan derneklerde arama ve el koyma işlemleri başlattık. Bugüne kadar bağış, himmet, kurban ve kurs parası adı altında örgüte yardım olarak alınan paralar söz konusu. Amacımız, yaptıkları çalışmalara devam edememeleridir. Manisalı hayırseverler ve bu işe bugüne kadar gönül verenlerden artık dönmelerini istiyoruz. Bundan sonra yaptıkları, örgüte yardım ve yataklık etmektir. Bunu bilmelerini istiyoruz. Bugüne kadar gönül verip yardım edip pişman olanları da polise bilgi ve ifade vermeye davet ediyoruz. Direnen gruplar olabilir, hodri meydan diyoruz. Birçok şeyi çok iyi biliyorum. Delillendirme safhasındayız.”

Avukatlar, Manisa Emniyet Müdürü Ceren’in tartışmaya yol açan açıklamalarını yargıya taşıyacaklarını söyledi. Herhangi bir kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan kişiye suç isnat edilemeyeceğimi belirten Avukat Ali Özcel, “Hayatlarında karakolun yolunu bilmeyen insanların suçlanması kabul edilemez” dedi.

 

Açılışını Bülent Arınç yapmıştı

 

Makul şüpheden dolayı baskın düzenlenen derneklerden birinin açılışını, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç yapmıştı. 

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