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Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan yangın söndürüldü

Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan yangında 4 mahkum dumandan etkilendi

05 Ekim 2013 00:09

Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkum ve tutukluların yataklarını avluya atıp ateşe vererek çıkardığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası söndürüldü. Çıkan yangında 4 mahkumun dumandan etkilendiği belirtildi.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre E Tipi Kapalı cezaevinde, C 11 nolu koğuşta akşam saat 19:45'te yangın çıktı. İddiaya göre yangın, bazı hükümlü ve tutukluların yataklarını havalandırma boşluğuna atarak, yakmasıyla başladı. Cezaevi yetkilileri durumu Manisa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine ikisi merdivenli araç olmak üzere toplam 7 araç yolladı. Bu arada cezaevinden dumandan etkilenmelere ve yaralanmalara karşı ceza evine üç 112 ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, cezaevine giderek yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangının ardından 4 mahkumun dumandan etkilendiği öğrenildi. Cezaevi yetkilileri, cezaevine gelerek inceleme yaptı. Yangın sırasında jandarma ekiplerinin cezaevi içerisinde koşuşturmaması dikkat çekti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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