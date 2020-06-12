Manisa’daki mevsimlik tarım işçilerine hijyen paketi

T24 Ekonomi

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’nin mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak bulunduğu 8 ili kapsayan “Bereketle Sağlık Olsun” kampanyasına katılan Mey Diageo, Manisa’daki 392 mevsimlik işçi çadırının hijyen paketi ihtiyacını üstlendi. Mevsimlik tarım işçilerinin aileleriyle birlikte yaşadığı çadırlarda 1360’ı çocuk, toplam 2 bin 372 kişi bulunuyor.

Manisa İl Tarım Müdürü ve yardımcısının desteğiyle ilin 8 ilçesinin tarım müdürlüklerine teslim edilen 400 hijyen paketinin mevsimlik tarım işçisi ailelerine dağıtımına dün başlandı. Mey Diageo’nun Alaşehir fabrikası çalışanlarının da görev üstlendiği dağıtımın 15 Temmuz’a kadar tamamlanması planlanıyor.

Sabun, şampuan, maske, plastik eldiven, deterjan ve kadın pedi içeren hijyen paketinin içeriği, Kalkınma Atölyesi Kooperatifi tarafından 2 yetişkin ve 4 çocuktan oluşan 6 kişilik bir ailenin hijyen malzemesi ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendi. Pakette, ayda 20 günlük çalışma takviminde ve bir kişinin günde 3 maske kullanacağı öngörüsüyle mevsimlik tarım takvimi dikkate alınarak 3 ay üzerinden hesaplanan sayıda maske bulunuyor.

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi, mevsimlik çalışmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Mersin, Adana, Bursa, Ankara, Eskişehir, Konya, Manisa ve Şanlıurfa’ya gelen tarım işçilerinin gıda ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir süre önce “Bereketle Sağlık Olsun” kampanyasını başlattı. Mey Diageo, kampanya kapsamında Manisa’nın ilçelerinde toplam 26 bölgede kurulan çadırların tümünün hijyen ihtiyaçlarını üstlendi.

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi hakkında

Sosyal kalkınma alanında program ve projeler gerçekleştirmek üzere 2004'te kurulan Kalkınma Atölyesi Kooperatifi, bu alanda yaptığı araştırma, savunu ve kapasite geliştirme, gençler için kooperatifçilik hareketi, eğitim, arıcılık, mevsimlik işçi göçü ve çalışan çocuklarla ilgili çalışmalarıyla biliniyor. Kooperatifin öncelikli amaçları arasında “çocuk işçiliği ile her düzeyde mücadele etmek, yoksulluk ve yoksunluğun azaltılmasına katkı sağlamak, kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet dengeli kalkınmaya katılımını desteklemek, doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesine destek olmak” bulunuyor. Kooperatifin bu alanlardaki çalışmalarını içeren çok sayıda yayını bulunuyor.

Mey Diageo hakkında

Mey Diageo bülteninde, şu bilgiler yer alıyor:

“TEKEL'in alkollü içkiler bölümünün özelleştirilmesi sonucu 2004 yılında kurulan Mey İçki; 9 fabrikası ve 1000'i aşkın çalışanıyla gıda ve içecek kategorisinde Türkiye’nin en büyük beşinci hızlı tüketim ürünleri şirketi. Çiftçi, esnaf, dağıtım kanalları, yan sanayi, turizm ve hizmet sektörleri ile birlikte doğrudan ve dolaylı olarak binlerce ailenin ekonomisinde etkisi olan Mey Diageo, Türkiye'de tarıma dayalı sanayinin önemli aktörleri arasında bulunuyor. 2011 yılından bu yana, yaklaşık 180 ülkede ticari faaliyeti ve 80 ülkede bölge ofisi bulunan dünyanın en büyük alkollü içki üreticilerinden Diageo’nun şemsiyesi altında yer alan Mey Diageo'nun portföyünde 200'ün üzerinde distile alkollü içki, bira ve şarap markası bulunuyor. Türkiye'de ISO 9001 belgeli ilk rakı üreticisi ve ISO 22000 belgeli ilk şarap üreticisi unvanına sahip olan Mey Diageo, yüksek alkollü içki sektöründe de çevre yönetim sistemini ISO 14001 standardına uygun olarak belgeleyen ilk ve tek firmadır.”