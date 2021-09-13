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Manisa'daki bir lisede 30 kişilik sınıf karantinaya alındı

13 Eylül 2021 21:50

Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aynı sınıftaki 2 öğrencinin Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı. Kent genelinde toplamda 3 farklı ilçede 3 farklı okulda 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören  öğrencilerden 2'si gün içinde ateşlendi. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan Koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine aynı sınıfta okuyan 30 öğrenci karantinaya alındı. Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtilirken, toplamda Manisa’nın Şehzadeler, Yunusemre ve Akhisar ilçelerindeki 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.

manisaşehzadelerşehzadeler mesleki ve teknik anadolu lisesi
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