"Manisa’da vaka sayısı 3’e katlandı, organize sanayi bölgesinde çok ciddi artış var"

Manisa Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Şahut Duran, Manisa genelinde normalleşme sonrası hasta sayısının üç katına çıktığını ve sadece Vestel’de bin civarında pozitif vaka olduğunu söyledi.

Manisa Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Şahut Duran, kentte son günlerde artan pozitif vaka sayılarıyla ilgili olarak BirGün’den Berkay Sağol'a açıklamalar yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın son haftalarda Covid-19 ile mücadele kapsamında hasta ve ölü sayısının azaldığına yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dr. Duran, çalışma şartlarının Şubat ayı, yani pandemiden önceki gibi olduğunu ve fabrikaların aldıkları önlemlerin çok asgari düzeyde kaldığını söyledi.

Normalleşme sürecinde pozitif vaka sayısının 3 katına çıktığını belirten Dr. Duran, “1 Haziran’dan önce Manisa’nın tamamında pozitif vaka sayısı yaklaşık 2 bin civarındayken, şu anda 6 bin civarına dayanmış durumda. Pandemi hastanesi olan Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda dahil olmak üzere yer kalmadı ve tamamen dolu durumda. Manisa Şehir Hastanesi normal hizmete dönmüştü ancak orası da şu anda acil durumlar dışında hasta kabul etmiyor” dedi.

"Organize Sanayi Bölgesi’nde çok ciddi artış var"

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarda, çok ciddi anlamda vaka artışı olduğunu vurgulayan Dr. Duran, “Sadece Vestel’de bin civarı pozitif vaka olduğunu duyduk. Fabrikalar sadece maske dağıtıp ateş ölçüyorlar, çalışanlar arasındaki mesafe kuralları dahi uygulanmıyor. Onun dışında fabrikalardaki filyasyon çalışması yeterli düzeyde yapılmıyor. Şu anda hiçbir patron çalışanlarını önemsemiyor, sadece üretime odaklandı. Tamamen kar hırsıyla üretimler devam ediyor. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı sürece müdahil değil belki de yaşanan durumların bir kısmından haberdar bile olmayabilirler. İlçelerde de benzer şekilde tekstil fabrikalarındaki vakalarda artış var” diye konuştu.

Dr. Duran son olarak şu ifadeleri kullandı: “Covid-19 testi pozitif çıkan bir işçiyle temas halindeki başka bir işçi semptom göstermediği takdirde çalıştırılmaya devam ediyor. Aslında hemen o işçinin de test yapılıp izolasyona alınması lazım. Bu şartlarda testi pozitif çıkıp işi bırakmak zorunda kalan işçilerin yerine sürekli yeni işçide alıyor fabrikalar. Ne olursa olsun üretime devam ediyorlar. Fabrikalarda yayılmasının bir başka riski de genç hasta sayısında ve genç yaşta ölümlerde artış yaşanacak. Pozitif vakaların daha da artmasından korkuyoruz. Vakaların bu derece artması sadece Manisa Merkez’i değil, Manisa’nın ilçelerini ve İzmir’i komple etkileyecek. Çünkü Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalışanların neredeyse yarısı İzmir’den geliyor. Bu vakalarda yaşanan artışlar çok yeni. Bir hafta öncesinde yeterince önlem alınsaydı bu seviyeye hiçbir zaman gelinmeyebilirdi.”