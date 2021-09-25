Manisa'da sosyal medya üzerinden vatandaşlara beddua ettiği iddia edilen 2 din görevlisi açığa alındı

Manisa Salihli'de sosyal medyadan vatandaşlara beddua eden 2 din görevlisi açığa alındı.

Manisa'da Salihli’nin Küçük İmam Camisi’nde görevli Mehmet Ali Y. ve müezzin Emin İ. ile geçen yıl yakınlarını kaybeden yerel gazetede çalışan Cemal G. ve MASKİ’de çalışan İnşaat Mühendisi Tuğrul K. arasında cenaze defin işlemi sırasında sözlü tartışma yaşandı.

İddiaya göre, tartışmanın ardından, yaklaşık 1 yıl sonra din görevlileri Y. ve İ., sosyal medya hesaplarından Cemal G. ve Tuğrul K.'ya, beddua edip hakaret etti.

Bunun üzerine G. ve K., Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine giderek, din görevlileri Y. ve İ.’den şikayetçi oldu.

Salihli İlçe Müftülüğü de sosyal medya üzerinden vatandaşa beddua eden 2 din görevlisi hakkında soruşturma açtı. Açılan soruşturma kapsamında 2 din görevlisi açığa alındı. Konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.