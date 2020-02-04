Manisa’da peş peşe depremler

Bu sabah saat 04.27’de merkez üssü Manisa’nın Karakorklu köyü olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasthanesi, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak güncellerken, bu depremden bir dakika sonra Manisa 3.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Aynı noktada saat 04.30’da 3.4, 04.32’de ise 2.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 05.38’de Manisa Karaborklu’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Manisa'da 11.43'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre.

Bölgede 2 büyüklüğünde ve daha küçük depremler olmaya devam ediyor.