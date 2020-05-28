Manisa'da kadın cinayeti | Yolunu kestiği kız arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde işe gitmek için servise doğru hareket eden Gülnur Kocabaş (22) yolunu kesen erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş, arkadaşıyla birlikte evden çıkarak servis aracına doğru yürümeye başladı. Yusuf A., önünü kestiği Gülnur Kocabaş’a pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Gülnur Kocabaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Zanlı Yusuf A., olayda kullandığı tüfeğiyle birlikte polise teslim oldu. (İHA)