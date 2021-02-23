Manisa'da kadın cinayeti: Koruma kararına rağmen servis beklerken katledildi

Manisa'da durakta servis beklediği sırada eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayan Semiha Peker hayatını kaybetti. Bir çocuk annesi kadının, katil hakkında bir süre önce şikayetçi olduğu ve önleyici koruma kararı aldırdığı belirlendi.

Manisa'da bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldü.

33 yaşındaki Semiha Peker çalıştığı fabrikaya gitmek için durakta servis beklemeye başladı. Bu sırada durağa yaklaşan bir otomobilden tüfekle ateş edildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Polis şüphelinin olay sonrası kaçtığı otomobili takibe aldı. Saldırganın Semiha Peker'in eski erkek arkadaşı Yalçın Kocataş olduğu belirlendi.

Aracı Gölmarmara yolu üzerinde park halinde bulan ekipler, saldırıda kullanılan tüfeği ele geçirdi. 43 yaşındaki saldırgan Yalçın Kocataş aranıyor.

Bir çocuk annesi Semiha Peker'in, bir süre önce zanlıdan şikayetçi olduğu ve önleyici koruma kararı aldırdığı belirlendi. (DHA)