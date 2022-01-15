T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'da jandarma uzman onbaşı yangında hayatını kaybetti

15 Ocak 2022 17:48

Manisa'nın Kula ilçesindeki 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangında 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Osman Baytan, yaşamını yitirdi.

4 Eylül Mahallesi Yabaayak Caddesi'ndeki apartmanın son katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede, evde yalnız yaşayan Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Osman Baytan'ın cenazesi bulundu.

Savcılık ve olay yeri incele ekibinin çalışmasının ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Baytan’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

manisakulauzmanonbaşı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24