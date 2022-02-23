Manisa’da bir TIR'da 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan TIR'ın dorsesinde 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa-İzmir yolu Yeni Garaj mevkiinde şüphe üzerine bir TIR'I durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.
Polis, TIR'ın dorsesinde narkotik köpeği "Liton" ile arama yaptı. Aramada 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, TIR sürücüsü M.T. (50) gözaltına alındı. (AA)