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Manisa’da bir mahalle karantina altına alındı

26 Ocak 2021 22:40

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı kırsal Arabacıbozköy Mahallesi çok fazla temaslı kişi nedeniyle karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar ilçesindeki Arabacıbozköy Mahallesi, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Akhisar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Arabacıbozköy Mahallesi 26 Ocak Salı günü saat 17.00'den itibaren karantina altına alındığı açıklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada Arabacıbozköy Mahallesi'nde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtildi. Salgının yayılmasını önlemek maksadıyla mahallenin karantina altına alındığı açıklandı. (İHA) 

 

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