Manisa'da 50'den fazla doktor istifa dilekçesi verdi: Hem ekonomik hem de psikolojik yönden ciddi sıkıntılar var

İstifa yasağının kalkmasının ardından Manisa’da 50’den fazla hekim istifa dilekçesi verdi. Kendisinin de istifa etmeyi düşündüğünü dile getiren Manisa Tabip Odası Başkanı, salgın süresince psikolojisi bozulan ve ekonomik sıkıntı yaşayan hekimlerin istifa etmeye başladığını belirterek hükümeti acil olarak istifaları durdurmak için harekete geçmeye davet etti.

Sözcü’den İlker Kılıçaslan’ın haberine göre, Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, istifalardaki en büyük etkenin salgın döneminde sağlık çalışanlarının psikolojilerinin bozulması ve ekonomik sıkıntı olduğunu açıkladı.

Normalleşme sürecinin ardından istifa sürecinin yeni olmasına rağmen hekimlerin yoğun bir şekilde istifa dilekçelerini vermeye başladığını söyleyen Duran, son bir ay içerisinde Manisa genelinde 50 hekimin istifa dilekçesini verdiğini açıkladı.

"Ben bile istifa etmeyi düşünüyorum"

Duran, çalıştığı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 2 hekimin istifa ettiğini ve kendisinin de istifa etmeyi düşündüğünü söyledi:

“Salgın boyunca hekimler ciddi anlamda travma ve sıkıntılar yaşadı ve halen yaşamaya devam ediyor. Hekimler şimdi hem ekonomik yönden hem de psikolojik yönden ciddi sorunlar yaşıyor. Çalışma motivasyonu kalmadı. Salgının başladığı günden bu zamana kadar sağlık çalışanları kendi için bir toparlanma fırsatı bulamadı. Kendimize zaman ayıramadık. Ciddi anlamda tükenmişlik yaşıyoruz. Manisa'da son bir ayda 50 hekim istifa etmek için dilekçesi verdi. Ben bile istifa etmeyi düşünüyorum. Çünkü dayanacak gücümüz kalmadı.”

"Ocak-Şubat-Mart aylarında ek ödeme yapılmadı"

İstifa etmek isteyen sağlık çalışanlarının en büyük nedenlerinden birisinin de ekonomik sıkıntı olduğuna dikkat çeken Duran, ek ödemelerde adaletsizlik yaşandığını ve devlet hastanelerinin şu anda zarar ettiğini söyledi. Duran, ek ödemelerle ilgili yaşanan sıkıntıyı şöyle dile getirdi:

Ocak-Şubat-Mart aylarında ek ödeme yapılmadı. Nisan-Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarında bir ek ödeme çıkardı. Ek ödemeler ise hastane yönetiminin inisiyatifine bağlı olarak sağlık çalışanlarına dağıtıldı. Bu ek ödemelerde de adaletsizliklerin olduğu söylendi.

Şimdi Ağustos ve daha sonra ek ödemelerin olacağını düşünmüyorum. Çünkü hastanelerin gelirleri çok azaldı. Muhtemel önümüzdeki bir sene ek ödemenin olacağını sanmıyorum. Şehir Hastanelerine gerekli yardımlar yapılırken, hasta garantisine göre ödemeler verilirken, devlet hastanelerinde böyle bir durum yok. Maddi bir destek yok. Gelir sağlayıcı bir çalışma yok. Devlet hastaneleri şu anda zarar ediyor ve çoğu zararına çalışıyor.

"Alınan maaş çok yetersiz"

"Durum böyle olunca ek ödemelerde sıkıntı yaşayan sağlık çalışanları ciddi anlamda ekonomik sorunlar yaşamaya başladı. Bahsettiğimiz ek ödeme, hekimlerin kazançlarının yarısı, hatta daha fazlası gibi bir şey. Alınan maaş çok yetersiz."

TIKLAYIN - İş bırakma ve istifalar yolda: Aile hekimleri ‘yasakçı’ yönetmeliğe karşı eylem yapacak

Öte yandan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), aile hekimlerine sosyal medyada paylaşım ve basına demeç verme gibi yasaklar getiren yönetmeliğe karşı eylem planını açıklamıştı. Hekimlerin dünden itibaren 28 Ağustos’a kadar istifa dilekçelerini hazırlayıp Sağlık Bakanlığı’na sunması için AHEF’e ileteceği belirtilmişti.