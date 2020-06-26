Aydın, Manisa, ve Muğla'dan da hissedildi; Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Manisa'nın Saruhanlı ilçesi ve büyüklüğünün 5.5 olduğu bildirildi. Deprem, Aydın, Manisa, Muğla ve tüm Ege bölgesinden de hissedildi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ''İlk tespitlere göre yıkım gözükmüyor'' dedi. Ancak ulaşamadıkları yerlerinde olduğunu belirtti.

Soylu'dan açıklama geldi: H erhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kişisel sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşımda bulundu. "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir" diyen Soylu, "Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Manisa Valiliği'nden deprem açıklaması: Dış mahallelerde inceleme devam etmektedir

Manisa Valiliği'nden de yapılan açıklama şöyle:

"26.06.2020 tarihinde merkez üssü İlimiz Saruhanlı İlçesi Kumkuyucak Mahallesi olan 5,6 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar bulunmamakla birlikte, dış mahallelerde inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

21 ARTÇI SARSINTI



Depremin olduğu saat 10.21'den 11.50'ye kadar geçen sürede bölgede büyüklükleri 1 ile 3.6 arasında değişen 21 artçı sarsıntı kaydedildi.

3 evde çatlak oluştu

Depremin merkez üssüne yakın Kumkuyucak Mahallesi'nde vatandaşlar büyük korku yaşadı. Kumkuyucak Mahallesi Muhtarı Nuri Karacaoğlu, "Şu anda eski 3 evin duvarlarında çatlak var. Can kaybı yok. Vatandaşlar korkudan dışarı çıktı. Tedirginlik sürüyor" dedi.

İzmir'de paniğe neden oldu

Deprem, İzmir’de de korkulu anlara neden oldu. Sarsıntıyla birlikte İzmir'deki yurttaşlar evlerden ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki esnaf da depremi hissedince büyük panik yaşadı. Vatandaşlardan Ali Yoktan, "Depremi o kadar şiddetli hissettim ki gözlerim arkama geldi sanki. Bu kadar şiddetli bir depremi uzun zamandır ilk kez yaşadım. Böyle bir şey yaşadık. Allah’a şükür ki insanlara bir şey olmadı. Sokakta bir panik havası vardı. Bütün herkes apartmanlardan indi. Bu korku, Allah’ın korkusu insanları bir yere topladı. Herkese geçmiş olsun" diye konuştu.



Çay ocağı işletmecilerinden Deniz İçerlioğlu ise, "Deprem sırasında dükkanın önünde oturuyordum. Bir anda sallandık. Esnafın birçoğu dışarı çıktı. Hepimiz sokağa toplandık. Daha önce de ufak ufak depremler yaşamıştık ama diğerleri daha küçüktü. Belirli aralıklarla Manisa’da da İzmir'de de depremler oluyordu. Bu depremde baya sallandım. Başımız döndü" şeklinde konuştu.

"Raflardaki ürünler döküldü"

Aydın'ın Nazilli ilçesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir elektrikçi dükkanında tavanda asılı olan avizeler depremin etkisiyle, sallanıp, birbirine çarptı. Raflardan bazı ürünler dökülürken, birkaç ampul kırıldı. Elektrikçi dükkanının sahibi Adem Aras, "Deprem sırasında iş yerindeydim. Oturduğum tekerlekli koltuk bir anda kaydı. Daha sonra tavanda teşhir amaçlı astığımız avizeler sallanıp, birbirine çarpmaya başladı. Raflardaki ürünlerden bazıları döküldü. Panikle dışarı çıkıp, canımı kurtardım. Dükkanda o anlarda müşteri yoktu. Çok kuvvetli bir sarsıntı olduğu için ilk anda merkez üssünün Aydın olduğunu düşündüm" dedi.





