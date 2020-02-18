Manisa'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.09'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'nde deprem meydana geldi. Yerin 6,98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra çevre iller İzmir, Balıkesir ve Aydın'da da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik yaşayan vatandaşlar, açık alanlara çıktı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde gece saat 00.23'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre yaralanma ve mal kaybı meydana gelmezken vatandaşlar panik yaşadı.

Manisa Valiliği: Olumsuz bir durum yok

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, AFAD verilerine göre 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "18.02.2020 tarihinde saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.