Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları Türkiye'ye büyük gurur yaşattı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- İTALYA\'nın Ancona kentinde düzenlenen Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası\'nda milli takım adına mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı, Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin, kazandıkları 2 altın, 1 gümüş madalya ile ülkemize yeniden büyük gurur yaşattı.

Toplam 22 ülkeden sporcuların katıldığı organizasyonda genç yaşında elde ettiği başarılarla Manisa\'nın altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, 15-17 yaş kategorisinde zirveye ulaşarak tüm Avrupa\'ya İstiklal Marşı\'nı dinletti.

Çiftlerde de 15-17 yaş kategorisinde Ayşe Begüm Onbaşı-Mehmet Ercoş ikilisi gümüş madalya kazandı. İkili Deniz Şahin ile birlikte yarıştıkları trio kategorisinde de Avrupa\'nın zirvesine çıkıp altın madalyaya uzandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeşil-beyazlı sporcuların milli takım formasıyla elde ettiği başarılı derecenin ardından mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Başkan Ergün sosyal medyadaki kişisel hesabından sporcuları kutladı.

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