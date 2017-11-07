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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bileği bükülmüyor

  MANİSA, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta liderlik koltuğunu haftalardır bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, profesyonel liglerde üst üste 8 galibiyet alan tek takım konumunda

07 Kasım 2017 16:04

 

MANİSA, (DHA) TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta liderlik koltuğunu haftalardır bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, profesyonel liglerde üst üste 8 galibiyet alan tek takım konumunda. Liglerdeki 126 takım arasından 8 maçtır rakiplerine hiç puan kaptırmayan Manisa temsilcisine yaklaşabilen ekip çıkmadı. Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig lideri Galatasaray, 2. Lig\'den Keçiörengücü, Menemen Belediyespor ve Hatayspor\'la birlikte liglerde en fazla galibiyet alan 5 takımdan biri konumunda. Grupta en yakın rakibi Ofspor\'a 7 puan fark atan Manisa BŞB, bu hafta evinde Bergama Belediyespor\'u konuk edecek.

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