Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bileği bükülmüyor

MANİSA, (DHA) TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta liderlik koltuğunu haftalardır bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, profesyonel liglerde üst üste 8 galibiyet alan tek takım konumunda. Liglerdeki 126 takım arasından 8 maçtır rakiplerine hiç puan kaptırmayan Manisa temsilcisine yaklaşabilen ekip çıkmadı. Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig lideri Galatasaray, 2. Lig\'den Keçiörengücü, Menemen Belediyespor ve Hatayspor\'la birlikte liglerde en fazla galibiyet alan 5 takımdan biri konumunda. Grupta en yakın rakibi Ofspor\'a 7 puan fark atan Manisa BŞB, bu hafta evinde Bergama Belediyespor\'u konuk edecek.