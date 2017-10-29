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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan muhteşem seri

MANİSA, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Halide Edip Adıvarspor'u 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini 7 haftaya çıkaran lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, lige ağırlığını koydu

29 Ekim 2017 16:44

MANİSA, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta evinde Halide Edip Adıvarspor\'u 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini 7 haftaya çıkaran lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, lige ağırlığını koydu.
İlk 3 haftada galibiyet yüzü göremeyen ve düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan yeşil-beyazlılar, daha sonra muhteşem bir seri yakalayarak son 7 randevuda puan kaybı yaşamadı ve 4 haftadır liderlik koltuğunu bırakmadı. Ligde 6 maç sonra kalesinde gol gören Manisa temsilcisi geriye düşmesine rağmen galip gelmeyi başardı.
İç sahada namağlup unvanını koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un attığı 16 golün altına 10 farklı futbolcu imza attı. Yeşil-beyazlı ekipte Ali ve Ufukhan 3\'er gol atarken, İsmail, Umut ve Alper Akçam 2\'şer kez rakip fileleri sarstı. Kaan, Kürşat, Mehmet Kuruoğlu ve Mehmet Yılmaz\'ın ise birer golü bulunuyor. Manisa temsilcisinde Mehmet Yılmaz, Bayburt Grup Özel İdare deplasmanı öncesi gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Teknik Direktör Levent Devrim, istikrarlı gidişi sürdüreceklerini söyledi.

 

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