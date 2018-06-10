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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Umut tamam

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde çalışmalarını sürdürüyor

10 Haziran 2018 14:50

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'in yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. 
Şanlıurfaspor\'dan golcü Artun Akçakın\'ı renklerine bağlayıp açılışı yapan yeşil-beyazlılar, Adana Demirsporlu sağ kanat Umut Sönmez\'i de kadrosuna dahil etti. Gurbetçi oyuncu, Manisa ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde başarı sözü veren 24 yaşındaki oyuncu, \" Kendimi çok samimi bir ortamda buldum ve benim için en doğru adresin Manisa Büyükşehir Belediyespor olduğuna karar verdim\" diye konuştu. 
 

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