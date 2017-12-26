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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları sürüyor

MANİSA, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı en yakın rakibinin 6 puan önünde lider tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bilal Gücüyetmez ve Semih Durmuş'la yollarını ayırdı

26 Aralık 2017 18:33

MANİSA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta ilk yarıyı en yakın rakibinin 6 puan önünde lider tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bilal Gücüyetmez ve Semih Durmuş\'la yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılarda transferin son gününde sözleşme imzalanmasına rağmen hiçbir maçta forma giymeyen Engin Güngör de sözleşmesini feshettikten sonra Muğlaspor\'la anlaştı. Manisa BŞB, dış transferde daha önce İstanbulspor\'dan defans oyuncusu Oğuzhan Yazıcı\'yla anlaşma sağlamıştı. Yeşil-beyazlı ekip, 2 Ocak\'ta Antalya\'da kampa girecek.

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