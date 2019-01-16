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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Sami Can imzaladı

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi

16 Ocak 2019 15:04

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi. 
İlk olarak Zonguldak Kömürspor\'dan stoper Salih Zafer Kurşunlu\'yu renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Gazişehir Gaziantepli orta saha Sami Can\'la da sözleşme imzaladı. Orta sahada görev yapan 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı. Halil Onultmak Spor Tesisleri\'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, \"Kaliteli bir oyuncuyu aldık, camiamıza hayırlı olsun\" dedi. Sami ise Manisa ekibine şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirtti. 

(FOTOĞRAFLI)

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