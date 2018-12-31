T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Salih geldi Kürşat gitti

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1'inci Lig takımı Osmanlıspor'dan stoper Salih Zafer Kurşunlu ile 1

31 Aralık 2018 14:06

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1\'inci Lig takımı Osmanlıspor\'dan stoper Salih Zafer Kurşunlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 
Antalyaspor\'da profesyonel olup Tavşanlı Linyitspor, İnegölspor, Batman Petrol, Manavgatspor, Gümüşhanespor gibi kulüplerde görev alan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, \"Hedefleri olan bir takıma geldim. En kısa sürede uyum sağlayıp zirve yarışında takıma katkı sağlamak istiyorum\" dedi. 
Öte yandan Manisa temsilcisi orta saha oyuncusu Kürşat Aydın\'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Manisa BŞB\'de daha önce Ömer Alp gitmiş, Tayyib Kanarya da gözden çıkarılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHA TFFLig Kırmızı GrupManisa Büyükşehir BelediyesporLigOsmanlısporSalih Zafer KurşunluTavşanlı LinyitsporBatman Petrol Manavgatspor GümüşhanesporEnManisaKürşat AydınManisa BŞBAlpTayyib Kanarya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24