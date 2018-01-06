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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Canbolat dümene geçti

MANİSA, (DHA) Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Play-Off mücadelisi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Aykut Lale'nin gidişinin ardından antrenörlük görevine Burhan Şaik Canbolat getirildi

06 Ocak 2018 14:54

MANİSA, (DHA)

Kadınlar Voleybol 1\'inci Ligi A Grubu\'nda Play-Off mücadelisi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da Aykut Lale\'nin gidişinin ardından antrenörlük görevine Burhan Şaik Canbolat getirildi.
Halil Onultmak Tesisleri\'nde düzenlenen imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Canbolat, kaybetmeyi sevmeyen bir yapısı olduğunu belirterek hedefinin yeşil-beyazlı ekibi bir üst lige çıkarmak olduğunu söyledi. 
İmza törenine Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan da katıldı. Eski voleybolcu olan Canbolat, 15 yıl İlbank’ta antrenörlük yaptıktan sonra Kazakistan’ın Altay takımında görev aldı.

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