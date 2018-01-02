Manisa Büyükşehir Belediyespor'da çalışmalar başladı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta ilk yarıyı en yakın rakibinin 6 puan önünde lider kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da Antalya kampı başladı.

Teknik direktör Levent Devrim yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını 12 Ocak\'a kadar Antalya\'da sürdürecek olan yeşil-beyazlılar, 3 hazırlık maçı oynayacak.

Manisa BŞB\'de ara transfer döneminde kadroya katılan Oğuzhan Yazıcı, Tayyib Kanarya ve Tolga Şahin de kamp kadrosunda yer aldı. Manisa temsilcisi, kampta 5 Ocak\'ta Arsinspor, 11 Ocak\'ta ise Tuzlaspor ile karşılaşacak. 8 Ocak\'ta da hazırlık maçı oynanacak Manisa temsilcisinin rakibi ise henüz belirlenmedi. Manisa BŞB, kamp dönüşü ikinci yarının ilk sınavında 21 Ocak\'ta Yomraspor\'u konuk edecek.