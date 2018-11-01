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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Devrim'den uyarı

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçı galibiyetle geçerek 20 puanla 3'üncü sıraya tırmanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Levent Devrim'den deplasman uyarısı geldi

01 Kasım 2018 17:38

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son 3 maçı galibiyetle geçerek 20 puanla 3\'üncü sıraya tırmanan Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da teknik direktör Levent Devrim\'den deplasman uyarısı geldi.
Bu hafta deplasmanda Darıca Gençlerbirliği\'ne konuk olacak Manisa temsilcisinde dış sahada şimdiye kadar çıktıkları 5 maçta tek galibiyet aldıklarını hatırlatan Levent Devrim, \"Rakibimiz son 3 haftayı 7 puanla geçti. Çok formdalar. Hedefe ulaşmak istiyorsak iç saha ve deplasman ayrımı yapmadan kazanmak zorundayız\" dedi.

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