T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor şirketleşecek

MANİSA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hafta sonu deplasmanda Bergama Belediyespor'u yenerek şampiyonluğunu erken ilan etmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Levent Devrim, yeşil-beyazlı kulübün sağlam temeller üzerinde yü

28 Mart 2018 15:52

MANİSA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta hafta sonu deplasmanda Bergama Belediyespor\'u yenerek şampiyonluğunu erken ilan etmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un teknik direktörü Levent Devrim, yeşil-beyazlı kulübün sağlam temeller üzerinde yükseleceğini dile getirdi. Şampiyon olunca çok sevineceklerini ancak 2\'nci Lig\'e düşmek üzere olan Grandmedical Manisaspor\'un durumuna üzüldüklerini ifade eden Levent Devrim, \"Manisaspor bir marka ancak ortada bir gerçek var. Manisaspor gerçeği ortada olduğu için bu tecrübeden hareketle Büyükşehir Belediyespor bu yüzden dernek yapısı yerine şirketleşme yoluna gidecek. Yönetimin çok güzel hedefleri ve hayalleri var. Şu anda her şey planlı gidiyor. Biz de bu projenin bir parçasıyız. Altyapıya yeni tesisler yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor her geçen gün büyüyen bir kulüp olacak\" dedi.
Devrim, gecen sezon son 14 haftada göreve gelerek takıma Play-Off oynatmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHABergama BelediyesporManisa Büyükşehir BelediyesporLevent DevrimGrandmedical ManisasporManisasporBüyükşehir BelediyesporYönetiminBizAltyapıyaDevrimPlayOff

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24