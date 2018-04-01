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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğu garantiledi

Bergama Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-2 BERGAMA, (DHA) STAT: Bergama 14 Eylül  HAKEMLER: Feridun Daldaş, Muratcan Ilgaz, Yusuf Batuhan Yıldızlar, Ali Akdeniz BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (x) - Emre (xx), Tufan Deniz (x), Tuncer (xx), Sem

01 Nisan 2018 21:08

Bergama Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-2

BERGAMA, (DHA)

STAT: Bergama 14 Eylül 
HAKEMLER: Feridun Daldaş, Muratcan Ilgaz, Yusuf Batuhan Yıldızlar, Ali Akdeniz
BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (x) - Emre (xx), Tufan Deniz (x), Tuncer (xx), Semih (x) (Dk. 69 Sercan x), Metehan (xx), Hacı Ömer (x) (Dk. 46 Ulaş x), Hakan (xx), Mehmet (xx), Ozan Murat (x), Jiyan (x) (Dk. 46 Zafer x)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Mehmet Yılmaz (xxx), Ufukhan (xx) (Dk. 72 Mehmet x), Oğuzhan (xxx), Erhan (xxx) (Dk. 86 Kaan), İsmail (xx), Emir (xxx), Olcay (xxx), Umut (xxx), Tolga (xx) (Dk. 78 Çağrı x), Ali (xxx)   
GOLLER: Dk. 8 Olcay, Dk. 35 Ali (Manisa BŞB) -  Dk. 68 Tufan (Bergama Bld)
SARI KARTLAR: Tolga, Ufukhan, Umut, Olcay, İsmail (Manisa BŞB) Zafer, Ozan, Metehan (Bergama Bld)
KIRMIZI KART: Dk. 89 Umut (Manisa BŞB)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta şampiyon Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu. Bergama Belediyespor\'u deplasmanda 2-1 yenen yeşil-beyazlılar, bitime 5 hafta kala 68 puana ulaşıp profesyonel futbol liglerinde  şampiyonluğu garantileyen ilk takım unvanını aldı. Tarihinde ilk kez 2\'nci Lig\'e yükselen Manisa BŞB, en yakın rakipleri Bayburt ve Bayrampaşa\'ya 17 puan fark attı. Grup\'ta 7\'nci haftada oturduğu liderlik koltuğunu hiç bırakmayan Ege temsilcisi, 90 dakika bitiminde büyük coşku yaşadı. Futbolcular ve taraftarlar Bergama 14 Eylül Stadı\'nda ortalığı, \'Şampiyon Manisa\' tezahüratlarıyla inletti. Oyuncular 90 dakika bitiminde \'Şampiyon Manisa BŞB\' tişörtlerini giyerken, teknik direktör Levent Devrim de kariyerinde ilk kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Manisa BŞB\'nin şampiyonluk ipini göğüslediği aynı gün Spor Toto 1\'inci Lig\'de umutlarını tüketen kentin köklü kulübü Grandmedical Manisaspor ise deplasmanda Elazığspor\'a 8-1 yenilerek 2\'nci Lig\'e düşmeyi garantiledi. 

8\'inci dakikada Manisa BŞB gol perdesini açtı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Olcay güzel bir gole imza attı: 0-1.
10\'uncu dakikada golü atan Olcay\'ın kullandığı serbest atışta arka direkte Erhan kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.
11\'inci dakikada Bergama Belediyespor tehlikeli geldi. Jiyan\'ın ortaladığı topa Hacı Ömer kafayı vurdu, ancak üst direk gole izin vermedi. 
35\'inci dakikada fark 2\'ye çıktı. Mehmet Yılmaz’ın soldan ortaladığı topu kaptan Ali kafayla ağlara gönderdi: 0-2. 
43\'üncü dakikada Tolga\'nın sert şutunu Bergama Belediyespor kalecisi Kazım son anda çeldi.
68\'inci dakikada Bergama Belediyespor umutlandı. Sağ kanattan gelen ortayı arka direkte düzelten Tufan sert bir şutla fileleri sarstı: 1-2.
86\'ncı dakikada Erhan’ın ortasında Umut altıpas içinde mutlak golü kaçırdı. 
89\'uncu dakikada hakem Feridun Daldaş yerde kalan Umut’u ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Manisa Büyükşehir Belediyespor resmen şampiyonluğunu ilan etti.

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