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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor, potada sezonu açtı

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, (DHA)- YENİ sezonda Türkiye Basketbol 2'inci Ligi B Grubu'nda mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, potada sezonu açtı

07 Eylül 2017 19:58

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, (DHA)- YENİ sezonda Türkiye Basketbol 2\'inci Ligi B Grubu\'nda mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, potada sezonu açtı.
Başantrenör Ceyhun Cabadak, Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Salonu\'ndaki antrenmanda takıma teknik ve kondisyon çalışması yaptırırken, kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyesi Özcan Nalbantlar da çalışmaları izledi.
Büyük hedeflerle yola çıktıklarını belirten Mevlüt Aktan, \"Takımımız çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Hedefimiz bir üst lige çıkıp basketbolda Manisa\'nın adını duyurmak. Taraftarımızı bu sezon salona bekliyoruz\" dedi. 

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