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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Melis Ece Yurtsever'i kadrosuna kattı

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA) - KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan eski oyuncusu Melis Ece Yurtsever'i renklerine bağladı

21 Ağustos 2017 20:25

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA) - KADINLAR Voleybol 1\'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'dan eski oyuncusu Melis Ece Yurtsever\'i renklerine bağladı.
Geçen sezonu Bursa temsilcisinde geçiren smaçör Melis Ece, daha önce iki sezon Manisa formasını giymişti. Halil Onultmak Tesisleri\'nde düzenlenen imza töreninde yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren 26 yaşındaki voleybolcu, \"Tekrar Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da görev alacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir ekip olduk. Umarım sezonu Sultanlar Ligi\'ne çıkarak tamamlarız\" dedi.
 
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