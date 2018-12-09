Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 4-0

MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Özer Özden (xx), Serkan Gülçer (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx) - Mehmet (xxx), Ufukhan (xxx), Erman (xxx), Erhan (xxx), Emir (xx), Umut Kaya (xxxx) (Dk. 73 Fatih xx), Onur Kolay (xxx) (Dk. 82 Artun), Alper (xx), Zafer (x) (Dk. 46 Umut Sönmez xxx), Yaser (xxx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (x) - Lider (xx), Ethem Ercan (x), Cemal (x), Aytürk Halil (xx), Emin (xx), Hakan Vural (x) (Dk. 82 Ebubekir Berke), Yusuf Emre (xx), Abdülkadir (x), Mehmet (x) (Dk. 74 İbrahim x), Hurşit (x)

GOLLER: Dk. 64 Erhan, Dk. 68 Erman, Dk. 70 Umut Sönmez, Dk. 81 Yaser (Manisa BŞB)

SARI KARTLAR: Erhan, Emir, Alper (Manisa BŞB), Emin, Lider (Kahramanmaraş)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fethiyespor\'dan sonra evinde Kahramanmaraşspor\'u da farklı mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi: 4-0.

Mümin Özkasap Tesisleri\'ndeki maçta ikinci yarıda farka koşan ev sahibinin gollerini 64\'üncü dakikada Erhan, 68\'inci dakikada Erman, 70\'inci dakikada Umut Sönmez ve 81\'inci dakikada Yaser attı. Grupta 11 haftadır bileği bükülmeyen Manisa BŞB, bu skorla 32 puana ulaşarak lider Tuzlaspor\'un ensesine yapıştı.