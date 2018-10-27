Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fatih Karagümrük: 3-1

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) -

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Semih Kurt (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Vedat Hoşnam (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel (xxx) - Emir (xx) (Dk. 86 Ergun), Onur (xxx), Alper (xx), (Dk. 80 Oğuzhan), Umut Kaya (xx), Tayyib (x) (Dk. 68 Artun xxx), Erman (xxx), Ufukhan (xx), Mehmet (xx), Erhan Kara (xx), Zafer (xxx)

FATİH KARAGÜMRÜKSPOR: Tarık (x) - Adil (xx), Murat Ceylan (x) (Dk. 76 Youssef x), Doğan Şahin (xx), Erkan (x), Emir (x) (Dk. 68 Sanharib x), Murat Türkan (xx), Fuchs (x), Bilal (x), Selçuk Alibaz (xx), Ramazan (x) (Dk. 62 Gökhan x)

GOLLER: Dk. 28 Erman, Dk. 74 Zafer, Dk. 90+2 Artun (Manisa BŞB), Dk. 40 Adil (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Erman, Ufukhan, Ersel (Manisa BŞB), Emir, Bilal Aziz, Turgut (Fatih Karagümrük)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Şanlıurfaspor ve Konya Anadolu Selçukspor\'u yenerek zirve yarışına ortak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Fatih Karagümrük engelini de rahat aştı: 3-1.

Maçın 28. dakikasında Erman\'ın golüyle öne geçen Manisa ekibi, 40\'ta Adil\'e engel olamadı ve devre 1-1 berabere bitti. Mücadelenin 74. dakikasında Zafer\'le bir kez daha öne geçen yeşil-beyazlılar 90+2. dakikada Artun\'un golüyle 3 puanı perçinledi. Bu sonuçla puanını 20\'ye çıkaran 3. sıradaki Manisa BŞB, lider Menemen\'i 3 puan geriden takibini sürdürdü, Karagümrük ise 16 puanda kalıp yarışta yara aldı.

8. dakikada Bilal\'in orta şut karışımı vuruşunda savunmadan seken topu Manisa BŞB kalecisi Ersel son anda kornere çeldi.

25. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Alper çaprazdan şutunu çekti. Fatih Karagümrük filebekçisi Tarık golü önledi.

28. dakikada ev sahibi Manisa BŞB öne geçti. Zafer\'in kullandığı köşe atışında Erman kafayı vurdu, top filelere gitti: 1-0.

40. dakikada skor eşitlendi. Bilal\'in kullandığı serbest atışta arka direkte topa dokunan Adil ağları havalandırdı: 1-1.

49. dakikada Alper ortaladı, Tayyip topa gelişine vurdu. Ancak üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakikada Umut\'un ortasında topu iyi kontrol eden Alper ceza sahasından kaleyi yokladı. Kaleci Tarık\'ın çeldiği meşin yuvarlağı Tayyip tamamlamak istedi, sonuç gelmedi.

74. dakikada Manisa BŞB bir kez daha üstünlük sayısını buldu. Emir\'in uzun pasında kaleci Tarık\'tan önce topa kafayla dokunan Zafer fileleri sarstı: 2-1.

90+2. dakikada Manisa ekibi golleri üçledi. Erman\'ın pasında kalecinin sağından topu filelere gönderen Artun, maça noktayı koydu: 3-1.