Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde 7'de 7 peşinde

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta pazar günü lider Tuzlaspor\'u konuk edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon evinde oynadığı 6 maçı da kazandı. Yeşil-beyazlılar, Zonguldak Kömürspor\'u 2-1, Bugsaşspor ve Şanlıurfaspor\'u 3-0, Pendikspor\'u 1-0, Fatih Kragümrük\'ü 3-1, Tokatspor\'u da 5-1 yendi. İç sahada müthiş bir performans sergilediklerini belirten teknik direktör Levent Devrim, Tuzlaspor engelini aşıp 7. galibiyetlerini alacaklarını söyledi. Devrim, \"Tuzlaspor karşılaşması kolay geçmeyecek. Ancak taraftarımızın desteği ile zorlu bir sınavı daha kazasız bitirmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.