Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 takviye yapacak

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor 10 gün süren Antalya kampını noktalarken, teknik direktör Levent Devrim 2 transfer daha yapacaklarını söyledi.

Osmanlıspor\'dan stoper Salih Zafer Kurşunlu\'yu renklerine kattıklarını hatırlatan Devrim, \"Kanat oyuncusu bakıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Ön bölgedeki eksikliklerimizi tamamlarsak, ikinci yarıya çok daha iddialı gireceğiz. Antalya kampını çok verimli geçirdik, iyi çalıştık. Takımdan kimse gitmeyecek. Kadromuzu bozmayacağız\" diye konuştu.