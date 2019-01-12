T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 takviye yapacak

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor 10 gün süren Antalya kampını noktalarken, teknik direktör Levent Devrim 2 transfer daha yapacaklarını söyledi

12 Ocak 2019 17:07

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor 10 gün süren Antalya kampını noktalarken, teknik direktör Levent Devrim 2 transfer daha yapacaklarını söyledi. 
Osmanlıspor\'dan stoper Salih Zafer Kurşunlu\'yu renklerine kattıklarını hatırlatan Devrim, \"Kanat oyuncusu bakıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Ön bölgedeki eksikliklerimizi tamamlarsak, ikinci yarıya çok daha iddialı gireceğiz. Antalya kampını çok verimli geçirdik, iyi çalıştık. Takımdan kimse gitmeyecek. Kadromuzu bozmayacağız\" diye konuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHA TFFLig Kırmızı GrupManisa Büyükşehir BelediyesporAntalyaLevent DevrimSalih Zafer KurşunluDevrimBuTakımdanKadromuzu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24