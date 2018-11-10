Manisa Büyükşehir Belediyespor - Tokatspor: 5-1

MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Ahmet Ulu (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel (xxx) - Emir (xxx), Onur (xxxx), Alper (xx), Umut Kaya (xxxx) (Dk. 68 Fatih xx), Ufukhan (xxx), Mehmet (xx), Erman (xxx), Artun (xxx) (Dk. 71 Yaser xx), Erhan (xxx), Zafer (xx) (Dk. 54 Umut Sönmez xxx)

TOKATSPOR: Akın İsmail (x) - Anıl (xx), Muhammed Şükrü (x) (Dk. 61 Recep x), Gökalp (x), Bilal (xx), Erhan (x), Bekir (x), Enes (x) (Dk. 66 Emin x), Berat (xx), İsa (xx), Ramazan (xx) (Dk. 53 Noyan x)

GOLLER: Dk. 12 ve 60 Onur, Dk. 25 Erhan, Dk. 56 (P) ve 67 Umut Kaya (Manisa BŞB), Dk. 23 Bekir (Tokatspor)

SARI KART: Ramazan (Tokatspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Tokatspor\'u farklı yenerek zirve takibini sürdürdü: 5-1.

Mümin Özkasap Tesisleri\'ndeki karşılaşmada Manisa temsilcisinin gollerini 12 ve 60\'ıncı dakikalarda Onur, 25\'inci dakikada Erhan, ilk penaltıdan olmak üzere 56 ve 67\'nci dakikalarda Umut Kaya attı. Konuk ekibin tek golü 23\'üncü dakikada Bekir\'den geldi. Grupta evinde oynadığı 6\'ncı maçtan da galibiyetle ayrılan Manisa BŞB, bu skorla yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Yeşil-beyazlı ekip, 24 puanla 3\'üncü sıradaki yerini korudu. Tokatspor ise 7 puanla son sırada kaldı.

(FOTOĞRAFLI)