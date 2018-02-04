Manisa Büyükşehir Belediyespor - Orhangazi Belediyespor: 3-0

STAT : Mümin Özkasap Spor Tesisleri

HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Harun Reşit Güngör (xx), Mesut Küçükarslan (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Oğuzhan (xx), Hüseyin (x) (Dk.38 Olcay xx), Kürşat (xxx), Abdurrahman (xx), Alper (xxx) (Dk. 81 İsmail Köse x), Ali Öztürk (xxx) (Dk. 73 Tayyib x), Çağrı (xx), Ufukhan (xxx), Mehmet Yılmaz (xx), Tolga (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (x) - Uğur Adem (xx), Hasan (x), Ercan (x), Yunus Emre (x), Murat (xx),Yunus Topcu (xx), Abdülkerim (xx), Muammer (x) (Dk. 65 Kayhan x), Serkan (x) (Dk. 46 Mustafa Yüksektepe x), Lütfü (x) (Dk. 46 Mertcan x)

GOLLER: Dk. 23 Alper, Dk. 44 Ali Öztürk, Dk. 45+1 Ufukhan (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Mehmet Yılmaz (Manisa Büyükşehir Belediyespor) Hasan, Mustafa Yüksektepe (Orhangazi Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta liderlik koltuğunda oturan Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Orhangazi Belediyespor\'u rahat geçti: 3-0.

arşılaşmanın 23. dakikasında Alper\'le öne geçen Manisa BŞB, 44\'te Ali Öztürk ve 45+1\'de Ufukhan\'ın golleriyle maçı daha ilk yarıdan kopardı. Bu sonuçla 44 puana ulaşan yeşil-beyazlılar şampiyonluk yolunda kaza yapmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7. dakikada Ufukhan\'ın verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Alper\'in sert şutunda Orhangazi Belediyespor kalecisi Erman gole izin vermedi.

10. dakikada Orhangazi Belediyespor\'un serbest vuruşunu kullanan Serkan\'ın kaleye gönderdiği top üst direkten geri döndü.

19. dakikada Kürşat\'ın ortasında ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Ali Öztürk\'ün kafa vuruşunda top yan direğe çarptı.

23. dakikada Manisa BŞB gol perdesini açtı. Tolga\'nın pasında sağ çaprazdan içeri giren Alper\'in sert vuruşu ağlarla buluştu:1-0.

44. dakikada fark 2\'ye çıktı. Mehmet Yılmaz\'ın çektiği sert şut kaleci Erman\'dan geri döndü. Pozisyonu takip eden Ali Öztürk dönen topu tamamladı: 2-0.

45+1. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor golleri üçledi. Kürşat\'ın ceza sahasına ortaldığı topu iyi kontrol eden Ufukhan sert bir şutla tabelayı bir kez daha değiştirdi: 3-0.

48. dakikada Orhangazi Belediyespor\'da serbst vuruşu kullanan Abdülkerim\'in kale önüne gönderdiği topa iyi yükselen Uğur\'un kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

75. dakikada gelişen Orhangazi Belediyespor atağında Hasan\'ın uzun pasında ceza sahasına giren Ercan\'ın sert vuruşu yan direkten geri döndü. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, ev sahibi Manisa BŞB 3 puanı hanesine yazdırdı.