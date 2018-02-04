T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Orhangazi Belediyespor: 3-0

STAT : Mümin Özkasap Spor Tesisleri HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Harun Reşit Güngör (xx), Mesut Küçükarslan (xx) MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Oğuzhan (xx), Hüseyin (x) (Dk

04 Şubat 2018 18:51

STAT : Mümin Özkasap Spor Tesisleri
HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Harun Reşit Güngör (xx), Mesut Küçükarslan (xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Oğuzhan (xx), Hüseyin (x) (Dk.38 Olcay xx), Kürşat (xxx), Abdurrahman (xx), Alper (xxx) (Dk. 81 İsmail Köse x), Ali Öztürk (xxx) (Dk. 73 Tayyib x), Çağrı (xx), Ufukhan (xxx), Mehmet Yılmaz (xx), Tolga (xx)
ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (x) - Uğur Adem (xx), Hasan (x), Ercan (x), Yunus Emre (x), Murat (xx),Yunus Topcu (xx), Abdülkerim (xx), Muammer (x) (Dk. 65 Kayhan x), Serkan (x) (Dk. 46 Mustafa Yüksektepe x), Lütfü (x) (Dk. 46 Mertcan x)
GOLLER: Dk. 23 Alper, Dk. 44 Ali Öztürk, Dk. 45+1 Ufukhan (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Mehmet Yılmaz (Manisa Büyükşehir Belediyespor) Hasan, Mustafa Yüksektepe (Orhangazi Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta liderlik koltuğunda oturan Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Orhangazi Belediyespor\'u rahat geçti: 3-0. 
arşılaşmanın 23. dakikasında Alper\'le öne geçen Manisa BŞB, 44\'te Ali Öztürk ve 45+1\'de Ufukhan\'ın golleriyle maçı daha ilk yarıdan kopardı. Bu sonuçla 44 puana ulaşan yeşil-beyazlılar şampiyonluk yolunda kaza yapmadı. 
MAÇTAN DAKİKALAR:
7. dakikada Ufukhan\'ın verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Alper\'in sert şutunda Orhangazi Belediyespor kalecisi Erman gole izin vermedi. 
10. dakikada Orhangazi Belediyespor\'un serbest vuruşunu kullanan Serkan\'ın kaleye gönderdiği top üst direkten geri döndü. 
19. dakikada Kürşat\'ın ortasında ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Ali Öztürk\'ün kafa vuruşunda top yan direğe çarptı. 
23. dakikada Manisa BŞB gol perdesini açtı. Tolga\'nın pasında sağ çaprazdan içeri giren Alper\'in sert vuruşu ağlarla buluştu:1-0. 
44. dakikada fark 2\'ye çıktı. Mehmet Yılmaz\'ın çektiği sert şut kaleci Erman\'dan geri döndü. Pozisyonu takip eden Ali Öztürk dönen topu tamamladı: 2-0.
45+1. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor golleri üçledi. Kürşat\'ın ceza sahasına ortaldığı topu iyi kontrol eden Ufukhan sert bir şutla tabelayı bir kez daha değiştirdi: 3-0. 
48. dakikada Orhangazi Belediyespor\'da serbst vuruşu kullanan Abdülkerim\'in kale önüne gönderdiği topa iyi yükselen Uğur\'un kafa vuruşu üst direkten auta çıktı. 
75. dakikada gelişen Orhangazi Belediyespor atağında Hasan\'ın uzun pasında ceza sahasına giren Ercan\'ın sert vuruşu yan direkten geri döndü. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, ev sahibi Manisa BŞB 3 puanı hanesine yazdırdı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

STATMüminSpor Tesisleri HAKEMLER Safa YılmazHarun Reşit GüngörMesut KüçükarslanBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR YusufOğuzhanHüseyinDkOlcayKürşatAbdurrahmanAlperKöseAliTayyibUfukhanMehmet YılmazTolga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24