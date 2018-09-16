Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bugsaşspor: 3-0

MANİSA (DHA)
STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Ali Karatutlu (xx), Abdulkadir Döner (xx), Ahmet Deveci (xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Mehmet (xx), Ufukhan (xxx), Erman (xx) (Dk. 72 Oğuzhan xx), Erhan (xxx), Emir (xx), Umut Kaya (xxx) (Dk. 86 Cem), Onur (xxx), Zafer (xxx), Artun (xxx), Yaser (xxx) (Dk. 63 Fatih xx)
BUGSAŞSPOR: Bora Sevim (x) - Kerem Gülbahar (xx), Enver (x), Tekin (x) (Dk. 46 Bora Taşdemir x), Mustafa (x), Yavuz (xx), Suat (x), Kerem Şeras (x) (Dk. 64 Ahmet x), Soner (xx), Eyüp (x), Hasan (x)
GOLLER: Dk. 7 Yaser, Dk. 38 Artun, Dk. 83 Erhan (Manisa BŞB)
SARI KARTLAR: Yaser (Manisa BŞB) - Kerem, Mustafa, Bora Taşdemir (Bugsaş)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Kırklarelispor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Bugsaşspor\'u farklı yendi: 3-0. Müsabakanın henüz 7\'nci dakikasında Yaser\'in golüyle öne geçen yeşil beyazlılar 38\'inci dakikada Artun\'la golleri ikiledi ve rahatladı: 2-0. İkinci yarıda kontrolü elinde bulunduran Manisa BŞB 83\'üncü dakikada Erhan\'la farkı koştu: 3-0. 3 puanı 3 golle alan Ege temsilcisi puanını 7\'ye yükseltip zirve yarışında söz sahibi olmayı başardı.