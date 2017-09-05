Manisa BŞB'ye başkan morali

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kadınlar 1. Lig takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un antrenmanını ziyaret edip, sporculara yeni sezon öncesi başarı diledi.

TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu ile birlikte geldiği Tarık Almış Spor Salonu\'nda bir süre çalışmayı izleyip Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan\'dan takım hakkında bilgi alan Başkan Üstündağ daha sonra sahaya inip Antrenör Aykut Lale ve sporcularla tanıştı. Voleybolculara kısa bir konuşma yapan Mehmet Akif Üstündağ şunları söyledi:

\"Öncelikle yolunuz açık olsun. Yoğun ve yorucu bir sezon sizleri bekliyor. Yatırım yapan, hedefi olan kulüpler için kolay maç yok. Hedef şampiyonluğa ulaşıp bir üst lige çıkmak olunca, engeller çoğalıyor. Fakat bu engelleri aşacak güçte olduğunuza inanıyor, sizlere başarılar diliyorum.\"



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