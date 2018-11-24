T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisa BŞB'nin rakibi lider Tuzlaspor

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Menemen Belediyespor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta yarın evinde lider Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak

24 Kasım 2018 15:44

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Menemen Belediyespor\'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta yarın evinde lider Tuzlaspor\'la kozlarını paylaşacak. Mümin Özkasap Spor Tesisleri\'nde Muhammet Ali Metoğlu\'nun yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.30\'da çalacak. Yeşil-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Yaser forma giyemeyecek. 
Teknik direktör Levent Devrim, evlerinde oynadıkları 6 maçı da kazandıklarını hatırlatarak, \"Taraftarımızın desteği ile Tuzlaspor karşılaşmasından da alnımızın akıyla çıkacağız\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHA TFFLig Kırmızı GrupMenemen BelediyesporManisa Büyükşehir BelediyesporTuzlasporMüminSpor Tesisleri Muhammet Ali MetoğluYeşilbeyazlılardaYaserLevent Devrim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24