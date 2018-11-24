Manisa BŞB'nin rakibi lider Tuzlaspor

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Menemen Belediyespor\'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta yarın evinde lider Tuzlaspor\'la kozlarını paylaşacak. Mümin Özkasap Spor Tesisleri\'nde Muhammet Ali Metoğlu\'nun yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.30\'da çalacak. Yeşil-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Yaser forma giyemeyecek.

Teknik direktör Levent Devrim, evlerinde oynadıkları 6 maçı da kazandıklarını hatırlatarak, \"Taraftarımızın desteği ile Tuzlaspor karşılaşmasından da alnımızın akıyla çıkacağız\" diye konuştu.