Manisa BŞB, Pendikspor galibiyetiyle nefes aldı

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta üst üste Etimesgut Belediyespor ve Tarsus İdman Yurdu maçlarını kaybedip düşüşe geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor galibiyetiyle moral buldu.

Evinde oynadığı karşılaşmada Ufukhan\'ın 86\'ncı dakikada attığı golle kazanan yeşil-beyazlılar yeniden üst sıralar için umutlanırken, ligde sahasındaki 3 müsabakayı da kayıpsız geçti. Zonguldak Kömürspor\'u 2-1, Bugsaşspor\'u 3-0 yenen Ege temsilcisi Pendikspor engelini de aştı. Teknik direktör Levent Devrim zorlu bir 90 dakika oynadıklarını belirterek, \"Kazanmak güzel. Tekrar çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum. Bu maçı geride bırakıp Bandırmaspor deplasmanı için çalışmalıyız\" diye konuştu.