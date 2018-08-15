Manisa BŞB parkeye indi

MANİSA, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi\'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Manisa temsilcisi, ilk antrenmanını Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde Atatürk Spor Salonu\'nda tam kadro yaptı. Szeon öncesi kadrosunu Orbay Kaya, Tunahan Dikmen, Alihan Deniz Genç, Gurur Baybora, Fırat Töz, Erhan Kocamış, Derrick Marks ve Devin Searcy ile güçlendiren yeşil-beyazlılar, geçen sezondan Recai Öztürk, Çağıl Topbaş, Omay Yıldırım ve Zafer Sezer Alp\'i de takımda tuttu.

Lig maratonuna 12 Ekim\'de başlayacak Manisa BŞB\'de Antrenör Ceyhun Cabadak, \"Ligin yeni takımlarından birisiyiz. Tam kadro çalışmalarımız başladı. Başarılı olmak istiyoruz ve çok çalışmalıyız. Kulübümüzü, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız\" dedi.

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