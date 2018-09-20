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Spor

Manisa BŞB galibiyete odaklandı

MANİSA, (DHA) -  TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Bugsaşspor'u 3-0 yenerek zirve yarışına ortak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Etimesgut Belediyespor'u gözüne kestirdi

20 Eylül 2018 14:22

MANİSA, (DHA) - 
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Bugsaşspor\'u 3-0 yenerek zirve yarışına ortak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Etimesgut Belediyespor\'u gözüne kestirdi. Teknik direktör Levent Devrim, zorlu delasmandan istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. \"Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz\" diyen deneyimli teknik adam, \"Sezona iyi başladık. Önemli olan gidişatımızı istikrarlı bir şekilde sürdürmek\" dedi.
Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Yaser ve Erman idmanda yer almadı. 

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