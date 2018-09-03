Manisa BŞB fırtına gibi başladı

MANİSA, (DHA)

Geçen sezon TFF 3.\'üncü Lig\'de şampiyonluğa ulaşıp tarihinde ilk kez TFF 2\'nci Lig\'e adını yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezona güzel bir başlangıç yaptı.

Sezonun ilk haftasında seyircisi önünde Zonguldak Kömürspor\'la karşılaşan Manisa temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma bitiminde büyük sevinç yaşayan futbolcular soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Teknik direktör Levent Devrim, sezonun ilk haftalarının her zaman zorlu geçtiğini belirterek, \"Futbolcularımı kutluyorum. Erken yediğimiz bir golle geriye düştük. Ancak ilk yarı bitmeden gerekli reaksiyonu gösterdik ve soyunma odamıza 2-1 üstün geldik. İkinci yarıda da skoru korumayı başardık. Tarihimizin ilk 2\'nci Lig maçında taraftarımız önünde galip gelmek çok keyifli oldu. Ancak önümüzde uzun bir maraton var\" dedi.

Öte yandan Manisa BŞB, bu maça ilk kez siyah-beyaz formalarıyla çıktı.

