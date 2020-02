Manisa BŞB, emin adımlarla yürüyor

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek tarihinde ilk kez 2\'nci Lig vizesi alan Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da başkan Mevlüt Aktan, emin adımlarla yükseleceklerini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Web TV\'de yayınlanan programa katılan Aktan, \"Biz gittiğimiz her yerde \'Manisa\' diye bağırıyoruz. Manisa\'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Manisa\'nın takımıyız. Biz başarılar kazandıkça Manisa çok değerli bir kulüp kazanmış olacak. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde güzel şeyler yapacağız\" dedi. Şirketleşme çalışmalarına değinen Aktan, \"Genel kuruldan yetki alıp şirketleşeceğiz. Artık futbol endüstrisinde şirketleşmek lazım. Bunun Göztepe, Başakşehir, Kasımpaşa, İstanbulspor, Gazişehir gibi örnekleri var. Şirketleştiğimiz zaman attığımız her imzadan sorumlu olacağız. Bu anlamda daha şeffaf ve hesap verebilen bir şekilde kulübümüzü yöneteceğiz\" diye konuştu.

Şirketleşmenin ardından önemli adımların arka arkaya geleceğini ifade eden başkan Aktan, \"Şirketleşme ayağının bir diğer kısmı da isim, logo ve renkler olacak. Bununla ilgili profesyonel şirketlerden destek alarak bir çalışma başlattık. Manisa\'ya aidiyet duygusunu yaşatacak bir çalışmamız olacak. Renklerimiz de logomuz da değişecek. Bunu yaparken tüm görüşleri alacağız. Kafamıza göre bir iş yapmayacağız. Tüm Manisalıların benimsediği bir logo ve renkler ile yolumuza devam edeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün her zaman sporun ve sporcunun yanında olan bir başkan. Bu şansımızı iyi kullanıp tesisleşme hamlemizi devam ettireceğiz. Yeni bir stadyum yapma düşüncemiz var. Tevfik Lav Spor Tesisleri altyapılarımız için çok önemli bir yatırım olacak. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri de yenilendi. Önümüzdeki süreçte Akhisar Stadyumu gibi bir stadyuma sahip olmak istiyoruz\" dedi.

DEVRİM\'LE DEVAM

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, 1.5 sezondur görevde olan teknik direktör Levent Devrim\'le uzun yıllar çalışmak istediklerini dile getirdi. İyi bir uyum yakaladıklarını belirten Aktan, \"Geçen sezon ikinci yarıda birlikte çalışıp Play-Off oynadık. Futbol camiasında az rastlanacak bir karaktere sahip. Söyledikleri ile yaptıkları aynı paralellikte olan bir adam. Aynı zamanda işine çok sadık birisi. Çok disiplinli. Hocamızla yolumuza devam edeceğiz. Uzun yıllar birlikte çalışmayı umuyorum\" şeklinde konuştu. Mevlüt Aktan, transfen yaparken oyuncuların karakterlerine de dikkat ederek seçimlerinde hiç yanılmadıklarını söyledi, yeni sezonda iskelet kadroyu koruyup 6-7 transferle yola devam edeceklerini vurguladı.