Manisa Bezi Kıbrıs'ta da dokunacak

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TÜRK Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şubesi, 600 yıllık tarihi geçmişe sahip \'Manisa Bezi\'nin KKTC\'de dokunmasını sağlamak için kolları sıvadı. Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı, KKTC\'de şube açmak için çalışmalara başladıklarını ve şartlar uygun olduğu takdirde açacakları şubede Manisa Bezi dokuma kursları vereceklerini dile getirdi.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şubesi, yeni sezonda yapacağı çalışmalar hakkında bilgi vermek için Oda ve Dernekler Binası\'nda basın toplantısı düzenledi. Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Işılay Saygın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sinan Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca ile dernek üyesi kadınlar toplantıya katıldı. Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı, bugüne kadar İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle açtıkları Manisa Bezi dokuma kursunda, 300 ev hanımına ürünün dokumasını öğrettiklerini ve evlerine kazanç elde etmesini sağladıklarını dile getirdi. Yeni sezonda da Manisa Bezi Dokuma kurslarının devam edeceğini dile getiren Kafkaslı, özelikle kırsal mahallelerde kursları yoğunlaştırmayı hedeflediklerini ve 6 aylık süren kurs süresinin 1 yıla çıkartılması gerektiğini ifade etti.

KIBRIS\'TA ŞUBE HAZIRLIĞI

Açıklamalarını sürdüren Kafkaslı, \"2016 yılında Dünya Kadın Konseyi toplantısı sebebiyle KKTC\'ye gittik. Orada KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı ve eşiyle görüşmeler yaptık ve kendilerine Manisa Bezi hediye ettik. Manisa Bezi\'ni çok beğendiler ve bezin dokunması konusunda Kıbrıs\'ta kurs açmamızı istediler. Şu anda hala görüşmeler sürüyor. Eğer şartlar uygun olursa, bir şubemizi de orada açıp, Manisa Bezi dokuma kursları vereceğiz. Böylece 600 yıllık geçmişe sahip olan Manisa Bezi artık KKTC\'de de dokunmaya başlayacak\" dedi.

HALICILIK TEKRAR ÖNEM KAZANACAK

Manisa\'da halıcılığın son zamanlarda unutulduğunu ifade eden Kafkaslı, özellikle Demirci, Gördes ve Selendi ilçelerindeki halıcığın canlandırması için bir çalışma yapacaklarını söyledi. Kafkaslı, \"Şubemize halı üretme konusunda güzel bir teklif geldi. Bir halı tüccarı bize \'siz halı dokuma tezgahı açın, dokuyun, alıcısı hazır vaziyette\' şeklinde teklifle geldi. Bunu arkadaşlarımızla görüştük. Önümüzdeki aylar içerisinde bu konuda da çalışmamız olacak. Uygun bulduğumuz bir yere halı tezgahları kurarak Manisa\'da halıcılığı tekrar canlandıracağız. Zaten pazarımız hazır\" dedi. Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Işılay Saygın ise halı projesinin çok önemli olduğunu belirterek, bakanlık yaptığı dönemlerde halılarla ilgili çalışmalar yaptığını söyledi. Devlet-sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle çok önemli projelerin hayata geçirildiğini kaydeden Saygın, \"Manisa şubemizin çalışmalarını her yerde örnek olarak gösteriyoruz. Çünkü devlet-sivil toplum örgüt işbirliğinin en güzel örneğini sergiliyorlar. Türk Kadınlar Konseyi kamu yararına çalışan bir dernek, devlet gibi çalışıyor. Böyle çalışmada devam edecek\" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Manisa şubesinin çok aktif olarak çalıştığını belirterek, KKTC\'de açılması düşünülen şube için gereken desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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