Manisa Barosu: Soma sözleşmesinde işveren TKİ!

Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili olarak Manisa Barosu, Türkiye Kömür İşletmeleri yetkilileri hakkında “asıl işveren” sıfatıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, “Söz konusu kazanın meydana geldiği Maden TKİ'ne ait bir maden olup, Soma Kömürleri A.Ş. TKİ'ye ait maden arama ruhsatı ile kazanın meydana geldiği madende maden çıkartmaktadır. TKİ ile Soma A.Ş. arasında hizmet alım sözleşmesi mevcut bulunup, Soma A.Ş. işbu madende hizmet alımı kapsamında maden işçisi çalıştırmaktadır” denildi.

Baro, madenin sahipi Alp Gürkan hakkında da suç duyurusunda bulundu.

TKİ ile Soma Kömürleri A.Ş. arasındaki sözleşmeyi ortaya çıkaran Baro; sözleşmede asıl işverenin TKİ olduğunun net biçimde görüldüğünü, dolayısıyla iş güvenliği ihmalleri ve usulsüzlüklerin tamamından TKİ yetkililerinin birinci derecede sorumlu olduğunu iddia etti.

Suç duyurusu dilekçesinde şöyle denildi:

“Söz konusu kazanın meydana geldiği Maden TKİ'ne ait bir maden olup, Soma Kömürleri A.Ş.;TKİ'ye ait maden arama ruhsatı ile kazanın meydana geldiği madende maden çıkartmaktadır. TKİ ile Soma A.Ş. arasında hizmet alım sözleşmesi mevcut bulunup, Soma A.Ş. İş bu madende hizmet alımı kapsamında maden işçisi çalıştırmaktadır. Bu işlemin doğal sonucu olarak TKİ Asıl işveren, Soma A.Ş. ise alt işveren vasfına haiz bulunup, yapılacak soruşturmada, TKİ'nin yetkilileri hakkında da asıl işveren sıfatı ile işlem yapılmasını ve kusuru ve ihmali bulunan TKİ yönetici ve sorumluları hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.”

Alp Gürkan hakkında da suç duyurusu

Manisa Barosu, Soma Kömürleri A.Ş.’nin sahibinin Alp Gürkan olduğunun hem resmi belgelerde hem de medyada yazıldığını, buna rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmamasının anlaşılamaz olduğunu belirtti. Bu durumun vicdanlarda infial yarattığını belirten Baro, Alp Gürkan hakkında soruşturma istedi.

Baro, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre çok tehlikeli işlerin mesleki eğitim kursu ve belgesiyle yapılabileceğini, bu belgeyi de Başbakanlık’ın 4 Temmuz 2007’de Resmi Gazete’de yayılanan genelge gereği MEB tarafından onaylı biçimde verilebileceğini hatırlattı. Manisa Barosu, yapılan araştırmada 301 madencinin hiçbirinin MEB onaylı eğitim belgesine sahip olmadığı, onaysız eğitim belgelerinin bulunduğunu iddia etti.

Baro, bunun açıkça İş Kanunu ve Başbakanlık Genelgesi’ne aykırı olduğunu ve Alp Gürkan hakkında “Bilinçli olarak geçersiz belgelerle işçi çalıştırarak ölümlere sebebiyet vermekten hakkında kamu davası açılmasını ve bu geçersiz belgeleri verenler hakkında da işlem başlatılmasını” talep etti.

Enerji ve Çalışma Bakanlığı

müfettişleri tespit edilsin

Suç duyurusunda İş Güvenliği Müfettişleri ve Enerji Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde madene sürekli “olur” raporu verildiği, ancak bunun ortaya çıkan durumla örtüşmediği belirtilerek, geriye dönük tüm raporların ve bu raporlara onay veren kamu görevlilerinin tespit edilerek haklarında kamu davası açılması da talep edildi.

Dava maddesine itiraz

Baro Başkanı Zeynel Balkız imzasını taşıyan suç duyurusunda, yargılama yerinin ve maddesinin de değişmesi şu ifadelerle istendi:

“Arz ettiğimiz sebepler ve resen nazara alınacak nedenlerle; soruşturma dışında kalmış tüm şüpheli ilgililerin tespiti ile iş bu elim ÖLÜM olayından dolayı haklarında T.C.K. 83 maddesinde yer alan “Kasten öldürmenin ihmali davranışlarla işlenmesi” hükümleri gereğince kamu davası açılmasına karar verilmesini Manisa Barosu adına arz ve talep ederim. 21.05.2014.”