Manisa Barosu, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma katliamı davasını temyize götürüyor

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciasının 4 sanık için yeniden görülen davasında Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Ormanoğlu'na 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç hakkında ise beraat kararı verilmesini değerlendirdi. Arslan, "Bu cezalar, ne yazık ki madenci ailelerinin acılarını rahatlatmadı çünkü verilen cezalar sonucu sanıkların yatarı yok. Yargıtay'a temyiz yoluna gidiyoruz" dedi.



Manisa Barosu Başkanı Arslan, Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen, 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili davada verilen mahkeme kararlarına ilişkin açıklamada bulundu. Arslan, "Facianın yargılama süreci, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Sanıklara verilen cezalara bakıldığında Can Gürkan, daha önce 5 kapalı cezaevinde kaldı ve yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Şimdi cezasının 15 yıldan 20 yıla çıkması, aslında onun yatarını değiştirmiyor çünkü verilen cezasının yatarı 10 yıl. Bunun kapalı cezaevinde geçirilecek ceza tutarı 7 yıl. 7 yılın 5 yılını yattığı için de açık cezaevine çıkma durumu bulunuyor. Zaten 5 yılını yatmış durumda, geri 2 yıl kalıyor. Açık cezaevine çıkma hakkını elde ettiği için Covid-19 tedbirleri nedeniyle bu hükümlülerde izinli sayılıyor. Şu an mahkumlar temmuz ayına kadar izinli sayılıyor. Eğer bu izin uzatılır, Yargıtay da bu uzatma süreci içinde bu kararı onarsa aslında Can Gürkan'ın yatarı gözükmüyor. Covid-19 nedeniyle açık cezaevinden izinli olma durumu ortadan kaldırılırsa o zaman Can Gürkan'ın 2 yıl daha açık cezaevinde kalması bekleniyor" diye konuştu.

Sanıklar yeniden cezaevine girmeyecek

Mühendisler Efkan Kurt ile Adem Ormanoğlu'nun ise 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası aldığına dikkat çeken Arslan, "Bunların yatarı da kapalı cezaevinde 3 yıl 3 ay. Bunun 10/1'ini kapalı cezaevinde yatmak zorundalar. O da 1 yıl 3 ay. Yine Covid-19 salgını nedeniyle bu kişilerin 1 yıl 3 ay yattıktan sonra izinli sayılmaları söz konusu. Onların da bir yatarı gözükmüyor" dedi.

"Yargıtay'a gidiyoruz"

Cezaların madenci ailelerinin acılarını rahatlatmadığını vurgulayan Arslan, "Çünkü verilen cezalar sonucunda sanıkların yatarı yok. Bundan sonraki süreçte Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara karşı Yargıtay'a temyiz yoluna gidiyoruz. Kararı Yargıtay bozduğu için yine doğrudan Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'ne gitmesi söz konusu. Yargıtay, bizim itirazlarımız neticesinde bir incelemeye gidecek. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı onaylarsa ondan sonraki aşama Anayasa Mahkemesi. Buradan gelecek sonuca göre de dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek" dedi. (DHA)