Manikürü bıraktı

Oyuncu Katie Holmes, Tom Cruise ile birlikte olmaya başladığı günden beri aktörün üyesi olduğu Scientology Tarikatı'nın kurallarına göre yaşıyor. Kızı Suri'yi bu tarikatın geleneklerine bağlı kalarak 'sessiz doğum' yöntemiyle dünyaya getiren Holmes, onu yine bu kuralların ışığı altında yetiştiriyor. Tarikatın etkisi yalnızca Suri'nin yetiştiriliş şeklinde değil, Holmes'ün bazı sıradışı davranışlarında da kendisini fazlasıyla gösteriyor.



Ellerini sürekli gizliyor



Holmes, çevresindekileri hayrete düşüren bu davranışlarından sonuncusunu geçtiğimiz günlerde sergiledi. 'Eli Stone' adlı diziye konuk oyuncu olarak katılan aktris, sette dolaşırken ellerini hırkasının içine sakladı. Onu yaz günü bu şekilde görenler üşüdüğünü ve hastalanmak üzere olduğunu düşündü.



Kalın giyinerek zayıflıyor



Aynı hafta kızı Suri ile birlikte gezerken görüntülenen Holmes, bu kez kavurucu sıcağın altında kalın hırka giymiş ve eldiven takmıştı. Ünlü oyuncu, kendisine yönelen şaşkın bakışları aldırmasa da; Fransız Closer dergisine konuşan yakın dostları onun bu tavırlarının nedeninin Scientology Tarikatı'nın arındırma programına katılması olduğunu açıkladı.



Holmes'un aylardır bu program dâhilinde manikür yaptırmadığını ve bu yüzden ellerini sakladığını belirten dostları ekledi: "Katie, el ve ayaklarına artık bakım yaptırmıyor; ayrıca yine tarikatın yönlendirmesiyle çok kalın giyiniyor. Bu sayede terleyerek, doğal bir zayıflama süreci geçireceğini düşünüyor."





