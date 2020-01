Manhattan otobüs terminalinde patlama (4)

(Ayrıntı eklendi)

New York, 11 Aralık, (DHA)- ABD’nin Manhattan bölgesinde otobüs terminalinde patlama meydana geldiği. NYPD, patlamanın Times Meydanı yakınlarındaki Liman Dairesi Otobüs terminalinde gerçekleştiğini açıkladı. New York 42. Cadde ve 8. Bulvarının bulunduğu yerde meydana gelen patlamada A,C ve E terminallerinin boşaltıldığını bildirildi. Patlamada yaralıların olduğu ve kablolu yelek giyen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Bombanın boru tipi bomba olduğu, istenilen zamandan önce patladığı ve şüphelinin de yaralılar arasında olduğu bildiriliyor. Yaralılar Bellevue Hospital’a kaldırıldı. ABD Başkanı Donald Trump\'a patlamaya ilişkin bilgi verildiği kaydedildi. Ny Daily News\'te yer alan habere göre, New York Polis Departmanı yetkilisi Bill Bratton, elde edilen ilk bilgilere göre şüphelinin 20\'li yaşlarında bir Bangladeş\'li olduğunun düşünüldüğünü söyledi.