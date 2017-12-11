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Dünya

Manhattan otobüs terminalinde patlama (3)

New York, 11 Aralık, (DHA)- ABD’nin Manhattan bölgesinde otobüs terminalinde patlama meydana geldiği

11 Aralık 2017 19:52

New York, 11 Aralık, (DHA)- ABD’nin Manhattan bölgesinde otobüs terminalinde patlama meydana geldiği. NYPD, patlamanın Times Meydanı yakınlarındaki Liman Dairesi Otobüs terminalinde gerçekleştiğini açıkladı.  New York 42. Cadde ve 8. Bulvarının bulunduğu yerde meydana gelen patlamada A,C ve E terminallerinin boşaltıldığını bildirildi. Patlamada yaralıların olduğu ve kablolu yelek giyen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Bombanın boru tipi bomba olduğu, istenilen zamandan önce patladığı ve şüphelinin de yaralılar arasında olduğu bildiriliyor.  Yaralılar Bellevue Hospital’a kaldırıldı. ABD Başkanı Donald Trump\'a patlamaya ilişkin bilgi verildiği kaydedildi.

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